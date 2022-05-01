«У нас много украинских пленных. Пленные сами свидетельствуют о том, что резервы у них истощены. Они бросают в бой резервистов, большая часть их подразделений состоит из резервистов, примерно на 80-90%. Это новый бизнес заробитчан в том числе, и с Западной Украины в особенности. Вот чего им действительно уже хватает — это оружия и денег. Поток оружия надо было останавливать раньше, потому что сейчас они оружием насыщены до предела», — сказал Бородай.
По его словам, ВСУ бросают позиции, даже не удосужившись забрать западные противотанковые средства, потому что у них их очень много.
«Они используют 55-миллиметровые американские гранатометы, которые стреляют шариками и пластиковыми осколками. Они действительно сейчас, за исключением тяжелой техники, снабжены импортным оружием под завязку, его уже натащили очень много. Сами "заробитчане" получают по три тысячи долларов в месяц, у них хватает еще и денег. У Украины есть деньги и оружие на войну — Запад их дал», — объяснил руководитель Союза добровольцев Донбасса.
Он добавил, что на Украине так много разнообразных иностранных наемников, что россияне фактически воюют с частями, состоящими из их резервистов, и из профессиональных иностранных наемников.
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