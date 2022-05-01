Боеспособность и моральный дух Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последнее время очень сильно снизились. Такую точку зрения высказал депутат Государственной Думы, экс-премьер-министр ДНР, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру

Ищенко объяснил, почему ВСУ не смогут воспользоваться тяжелыми вооружения США в ближайшие месяцы © РИА Новости, Нина Зотина

По его словам, ВСУ бросают позиции, даже не удосужившись забрать западные противотанковые средства, потому что у них их очень много.

«Они используют 55-миллиметровые американские гранатометы, которые стреляют шариками и пластиковыми осколками. Они действительно сейчас, за исключением тяжелой техники, снабжены импортным оружием под завязку, его уже натащили очень много. Сами "заробитчане" получают по три тысячи долларов в месяц, у них хватает еще и денег. У Украины есть деньги и оружие на войну — Запад их дал», — объяснил руководитель Союза добровольцев Донбасса.

Он добавил, что на Украине так много разнообразных иностранных наемников, что россияне фактически воюют с частями, состоящими из их резервистов, и из профессиональных иностранных наемников.

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