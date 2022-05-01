Украина отключила от мобильной связи и интернета Херсонскую область. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, передает 1 мая РИА Новости

Херсонская область переходит на рубль © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

«Теперь она перестанет выплачивать пенсии и пособии, а также исполнять свои банковские обязательства, по сути, грабя людей, как это было в Донбассе и Крыму. Общая схема», — объяснил советник.

По его словам, проблему связи в регионе решат донецкие и крымские операторы.

Российские военные заняли всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации (ВГА), идет вещание российских телеканалов и радио.

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион начал с 1 мая переход в рублевую зону. По его словам, процесс займет до четырех месяцев, в этот срок в регионе будет ходить рубль и гривна.