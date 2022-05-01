Украинские войска обстреляли Горловку и Озеряновку, за 20 минут выпущено 16 снарядов калибром 122 мм. Об этом 1 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

ВС Украины обстреляли погрануправление ФСБ © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк В конце февраля Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.