«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 9.30 — н.п. Новгородское — н.п. Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм; 9.50 — н.п. Новгородское — н.п. Озеряновка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм», — говорится в материале.
В конце февраля Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.