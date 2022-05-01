Украина предложила Китаю стать одним из гарантов безопасности страны. Об этом 30 апреля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству «Синьхуа»

Кулеба призвал Индию урегулировать ситуацию на Украине © REUTERS, Murad Sezer словам, данное предложение является знаком уважения и доверия киевских властей к Пекину.

Кулеба также понадеялся на то, что КНР призовет к мирному урегулированию конфликта, что позволит стабилизировать ситуацию и сосредоточиться на обеспечении безопасности граждан, в том числе иностранцев.

При этом он также рассказал, что Киев намерен получить гарантии безопасности от всех пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Ранее Кулеба заявил, что процесс мирных переговоров между Россией и Украиной сильно усложнился. Он пояснил, что переговорный процесс стал сложнее после встречи в Стамбуле.