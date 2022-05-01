Согласно заявлению ведомства, речь идет о предоставлении Украине около 33 миллиардов долларов в виде помощи в области безопасности, экономики и гуманитарной помощи.
Также главы внешнеполитических ведомств обсудили планы по возвращению американских дипломатов на Украину, в том числе о предстоящих визитах во Львов на этой неделе.
В конце апреля американский лидер Джо Байден запросил у Конгресса США дополнительные 33 миллиарда долларов для новой помощи Украине. Из всей суммы пакета США планируют выделить порядка 20,4 миллиарда «на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности» Украины, а также на укрепление безопасности Европы.