Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой запрос вашингтонской администрации к Конгрессу о выделении Киеву дополнительной помощи. Об этом сообщили 30 апреля на сайте Госдепа США

Украина требует от США $5 млрд финансовой помощи ежемесячно © goodfon.ru

Также главы внешнеполитических ведомств обсудили планы по возвращению американских дипломатов на Украину, в том числе о предстоящих визитах во Львов на этой неделе.

В конце апреля американский лидер Джо Байден запросил у Конгресса США дополнительные 33 миллиарда долларов для новой помощи Украине. Из всей суммы пакета США планируют выделить порядка 20,4 миллиарда «на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности» Украины, а также на укрепление безопасности Европы.