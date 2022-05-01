Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 30 апреля в своем Telegram написал стихотворение, посвященное поездке американской актрисы Анджелины Джоли во Львов

В борьбу с Лукашенко подключили Анджелину Джоли © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В своих строках он рекомендовал звезде Голливуда посетить Донбасс.

«Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас», — начинается стихотворение авторства гендиректора госкорпорации.

Далее он рассказывает о «крутых ребятах» исполинских размеров, проживающих в регионе — «как дубик в три охвата».

Богатства Донбасса, по утверждению Рогозина, заставят открыть рот американского актера Брэеда Питта.

«Красотку не обидит суровый наш солдат. В кино тебя он видел, и видеть снова рад», — закончил стихотворение Рогозин.

Накануне стало известно, что во Львов приехала занимающаяся вопросами беженцев в ООН Анджелина Джоли. Голливудскую актрису запечатлели очевидцы, видео разлетелось по социальным сетам. При этом звезда за восемь лет ни разу не посетила Донецкую или Луганскую область. Также с ее стороны не было замечено шагов на урегулирование ситуации в республиках Донбасса.