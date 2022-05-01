«Анжелина, я на мове стихов еще не писал, но ты, подруга, меня разочаровала. Пишу тогда на привычном своем», — отметил Рогозин.
В своих строках он рекомендовал звезде Голливуда посетить Донбасс.
«Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас», — начинается стихотворение авторства гендиректора госкорпорации.
Далее он рассказывает о «крутых ребятах» исполинских размеров, проживающих в регионе — «как дубик в три охвата».
Богатства Донбасса, по утверждению Рогозина, заставят открыть рот американского актера Брэеда Питта.
«Красотку не обидит суровый наш солдат. В кино тебя он видел, и видеть снова рад», — закончил стихотворение Рогозин.
Накануне стало известно, что во Львов приехала занимающаяся вопросами беженцев в ООН Анджелина Джоли. Голливудскую актрису запечатлели очевидцы, видео разлетелось по социальным сетам. При этом звезда за восемь лет ни разу не посетила Донецкую или Луганскую область. Также с ее стороны не было замечено шагов на урегулирование ситуации в республиках Донбасса.