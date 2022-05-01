Военные следователи российского Следственного комитета (СК) зафиксировали факты затопления гражданских судов в порту Мариуполя и прилегающей береговой линии, передает 1 мая РИА Новости

Мариуполь: порт и первая регистрация. Репортаж с места событий © Украина.ру

Кроме того, сотрудники СК осмотрели военный катер ВМС Украины «Кременчуг», брошенный у причала, и остов военного корабля «Донбасс», уничтоженного пожаром. Затем следователи увидели еще одно гражданское судно, которое боевики затопили в акватории недалеко от порта.

В минувшую среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в семи украинских портах — Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса, Южный и Мариуполь — остаются заблокированными 75 иностранных судов из 17 государств.

На днях глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Арабия» заверил, что страна готова помочь с организацией вывода иностранных судов, находящихся в украинских портах. Кроме того, Россия хочет заняться очисткой акватории морей от мин для того, чтобы суда могли без риска пройти по ней.