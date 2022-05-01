Власти Украины приняли решение о закрытии с 1 мая морских портов на Черном и Азовском морях (Бердянск, Мариуполь, Скадовск и Херсон) «до восстановления украинской стороной контроля». Соответствующий приказ издало министерство инфраструктуры страны

Мариуполь: порт и первая регистрация. Репортаж с места событий © Украина.ру

На днях глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Арабия» заверил, что страна готова помочь с организацией вывода иностранных судов, находящихся в украинских портах. Кроме того, Россия хочет заняться очисткой акватории морей от мин для того, чтобы суда могли без риска пройти по ней.