Как следует из документа, данная мера обусловлена «невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности, обеспечение надлежащего уровня безопасности судоходства, соблюдение требований международных договоров Украины».
На днях глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Арабия» заверил, что страна готова помочь с организацией вывода иностранных судов, находящихся в украинских портах. Кроме того, Россия хочет заняться очисткой акватории морей от мин для того, чтобы суда могли без риска пройти по ней.