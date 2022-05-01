«Мне кажется, есть принципиальное отличие нынешней ситуации от того, что имело место в другие эпохи. Проблема в том, что современная Европа, могучая в экономическом отношении, по сути, лишена политической субъектности. Европой правят убежденные атлантисты, открыто исповедующие идеи глобализма и ультралиберализма. Ни то, ни другое не предполагает системной работы по защите национальных интересов, по проведению такого политического курса, который был бы ориентирован на развитие собственных стран», — констатировал историк.
Он уточнил, что такая ситуация сложилась во второй половине ХХ века, потому что до Второй мировой войны все было по-другому: европейские страны являлись субъектами мировой политики.
Европейские элиты, напомнил эксперт, всегда принимали решения с учетом возможного ущерба для интересов собственных стран. Сейчас же они фактически демонстрируют исторический прецедент. Насколько он окажется глобальным и необратимым, будет понятно в ближайшее время.
Полностью интервью с Александром Сидоровым можно прочитать здесь.