Впервые в своей истории Европа не может учитывать свои интересы при принятии международных решений. Речь об антироссийских санкциях, рассказал в интервью Украина.ру доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Сидоров

«Мне кажется, есть принципиальное отличие нынешней ситуации от того, что имело место в другие эпохи. Проблема в том, что современная Европа, могучая в экономическом отношении, по сути, лишена политической субъектности. Европой правят убежденные атлантисты, открыто исповедующие идеи глобализма и ультралиберализма. Ни то, ни другое не предполагает системной работы по защите национальных интересов, по проведению такого политического курса, который был бы ориентирован на развитие собственных стран», — констатировал историк.

ЭКСКЛЮЗИВ: что происходит в порту Мариуполя © Скриншот Украина.ру

Европейские элиты, напомнил эксперт, всегда принимали решения с учетом возможного ущерба для интересов собственных стран. Сейчас же они фактически демонстрируют исторический прецедент. Насколько он окажется глобальным и необратимым, будет понятно в ближайшее время.

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