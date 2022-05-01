Европейские политики призывают своих граждан экономить воду и электричество, «чтобы навредить Путину», но европейцы продолжают пользоваться ЖКХ. Будут ли европейцы экономить, в интервью Украина.ру рассказал доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Сидоров

Потушить текущий «пожар»: Юшков объяснил взаимоисключающие решения ЕС в энергетике © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

С таким же посылом в Италии заработала программа «Термостат: жителям этой южной страны запретили в жару охлаждать жилища ниже указанных властями температур. Иначе — штраф. Однако пока, констатировал историк, идея не работает.

«Пока не заметно, чтобы европейцы хоть как-то начали следовать призывам своих политиков. Другое дело, что люди могут начать экономить воду, а также сокращать расходы на отопление или электричество по объективным причинам — из-за роста тарифов, но это никак не связано с призывами меньше мыться, чтобы навредить Путину», — сказал Сидоров.

Полностью интервью с Александром Сидоровым можно прочитать здесь.