Он выразил удивление честной политикой Москвы при нечестной игре других сторон, заявив, что не понимает, почему в России «играют в священное право частной собственности».
«Я удивляюсь, почему Россия, несмотря ни на что, продолжает соблюдать права западных инвесторов и продолжает выплачивать взносы в международные институции вроде Европейского банка реконструкции и развития. Притом, что мы могли арестовать активы британцев или голландцев здесь, в России», — сказал обозреватель.
К слову, предложения о подобном реагировании на западные решения неоднократно звучали от разных представителей власти, однако пока не оформлены юридически.
Полностью интервью с Владимиром Корниловым можно прочитать здесь.