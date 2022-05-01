В США решили конфисковывать имущество, принадлежащее РФ. В ответ Россия должна принять аналогичные меры. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

«Великие экономисты»: эксперт ответил, удастся ли США вывести боевые действия за пределы Украины © РИА Новости, Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

«Я удивляюсь, почему Россия, несмотря ни на что, продолжает соблюдать права западных инвесторов и продолжает выплачивать взносы в международные институции вроде Европейского банка реконструкции и развития. Притом, что мы могли арестовать активы британцев или голландцев здесь, в России», — сказал обозреватель.

К слову, предложения о подобном реагировании на западные решения неоднократно звучали от разных представителей власти, однако пока не оформлены юридически.

Полностью интервью с Владимиром Корниловым можно прочитать здесь.