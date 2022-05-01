«Учитывая, что Херсонская область отключена от всех финансовых связей с Нацбанком Украины, то на рубли ее переведут очень быстро», — сказал он.
Он добавил, что проблема Херсона не в валюте, а в экономических проблемах более серьезного толка: предприятия региона требуют запуска, а фермеры должны начать посевную, чтобы люди могли рубли зарабатывать.
И конечно же, сделал вывод эксперт, переход на рубли Херсонской области будет означать экономическое сотрудничество региона с Крымом и Россией.
Полностью интервью с Андреем Суздальцевым можно прочитать здесь.