Херсонская область очень быстро перейдет на рубли, поскольку от всех банков Украины ее уже отключили. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и экономист Андрей Суздальцев

«Учитывая, что Херсонская область отключена от всех финансовых связей с Нацбанком Украины, то на рубли ее переведут очень быстро», — сказал он.

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И конечно же, сделал вывод эксперт, переход на рубли Херсонской области будет означать экономическое сотрудничество региона с Крымом и Россией.

Полностью интервью с Андреем Суздальцевым можно прочитать здесь.