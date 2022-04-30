Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о том, что Киев в два счета займет Приднестровье. Как относиться к этим словам, в интервью изданию Украина.ру сказал политический обозреватель, член Общественной палаты города Москва Александр Асафов

«На уровне риторики — мы прекрасно с вами понимаем, что Арестович уже воюет в Подмосковье, а какой-нибудь [глава Офиса президента Андрей] Ермак захватывает Санкт-Петербург. Это все пропагандистская чушь, нет никаких сил и возможностей это сделать. Как и, соответственно, более-менее оказывать хоть какое-то сопротивление российской военной спецоперации», — считает эксперт.

США стараются: эксперт назвал условие применение Россией ядерного вооружения © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Полностью интервью с Александром Асафовым можно прочитать здесь.