Берлин подал на Рим в Международный суд ООН. Предмет иска - судебные разбирательства на территории Италии о возмещении ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны. Об этом 30 апреля сообщают РИА Новости

«ФРГ возбудила в Международном суде дело против Италии из-за того, что она (Италия), предположительно, не смогла соблюсти ее (Германии) юрисдикционный иммунитет как суверенного государства», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

Дело в том, что в 2012 году было вынесено решение суда, подтвердившее юридический иммунитет Германии от исков в иностранных судах от жертв нацизма.

Заехал к Деду Морозу: жители ФРГ возмущены поведением Шольца, облетевшего РФ через Северный полюс © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Теперь стороны делают отсылки к этим взаимоисключающим решениям. В частности, представители Берлина утверждают, что «итальянские национальные суды с 2012 года рассмотрели значительное количество новых исков против Германии в нарушение суверенного иммунитета Германии».

В Италии же основываются на решении 2015 года и с тех пор рассмотрели уже 15 дел с претензиями к ФРГ в связи с «поведением Германского рейха во время Второй мировой войны».

В своем иске Германия требует, чтобы Италия уважала суверенный иммунитет Германии, а значит и не принимала никаких решения относительно государственной собственности ФРГ на своей территории. Также Берлин хочет, чтобы Италия не просто гарантировала прекращение действия судебных решений, но и полностью возместила ущерб.

Кстати, совсем недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц придумал «уважительную» причину, по которой, как он считает, Германия больше не должна стыдиться своего нацистского прошлого. «Путин освободил Германию от исторической вины», — сказал Шольц, имея в виду решение о спецоперации РФ против нацизма на Украине.