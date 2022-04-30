Специальной военной операции России на Украине противодействуют сейчас сразу 40 западных государств. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог и историк Олег Неменский

Юшков рассказал, как цены на топливо влияют на внутреннюю политику в США © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

«Я уверен, что будет продолжаться западная политика повышения ставок и игры с нулевой суммой. Никаких компромиссов, только ужесточение требований. Это будет отражаться и на политике России, и на способах проведения военной операции, которые будут становиться все более жесткими», — сказал он.

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