Он уточнил, что украинские граждане сами согласились на такой расклад сил на своей территории: сделать своей государство ареной боевых действий, а себя — солдатами.
«Я уверен, что будет продолжаться западная политика повышения ставок и игры с нулевой суммой. Никаких компромиссов, только ужесточение требований. Это будет отражаться и на политике России, и на способах проведения военной операции, которые будут становиться все более жесткими», — сказал он.
Полностью интервью с Олегом Неменским можно прочитать здесь.