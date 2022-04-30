«Я исключаю такой вариант, потому что Россия не заинтересована в этом ни в коем случае. С другой стороны, НАТО и Европа тоже частично не заинтересованы. Сейчас идет переоценка среди политических и экономических европейских элит по поводу отношения к будущему Европы», — сказал он.
Канах уверен, что будущее Европы связано с Россией, поэтому любые геополитические изменения пойдут не на пользу США, что в Вашингтоне, конечно, понимают. Поэтому Соединенные штаты и делают все возможное, чтобы затянуть украинский конфликт, а как результат — ослабить Россию. Но не все идет по плану.
«Получилось так, что они, великие экономисты, не могли даже представить, что рубль вернется [к курсу] лучше, чем 24 февраля, такого даже тогда не было. Когда мы говорим «восемь тысяч санкций» — представьте себе, если эти санкции направить на самую мощную экономику Франции или Германии? А они (русские — ред.) выдержали», — заключил он.
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