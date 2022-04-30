Есть ли шанс, что боевые действия на Украине разрастутся за пределы Украины? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил кандидат политических наук Омар Канах

«Я исключаю такой вариант, потому что Россия не заинтересована в этом ни в коем случае. С другой стороны, НАТО и Европа тоже частично не заинтересованы. Сейчас идет переоценка среди политических и экономических европейских элит по поводу отношения к будущему Европы», — сказал он.

Украинские войска обстреляли Горловку, а российские - помогают жителям Изюма © Виктор Антонюк, РИА

«Получилось так, что они, великие экономисты, не могли даже представить, что рубль вернется [к курсу] лучше, чем 24 февраля, такого даже тогда не было. Когда мы говорим «восемь тысяч санкций» — представьте себе, если эти санкции направить на самую мощную экономику Франции или Германии? А они (русские — ред.) выдержали», — заключил он.

Полностью интервью можно прочитать здесь.