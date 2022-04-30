«Некоторые думают, что за любое телодвижение будет нанесен ракетно-ядерный удар. Его применят в самом крайнем случае, когда совпадают все компоненты стратегической угрозы России. Тогда Россия будет принимать решение о применении такого вида вооружений», — сказал Леонков.
Однако пока, подчеркнул он, предпосылок к этому нет. При этом США и страны НАТО делают все возможное, чтобы сложить обстоятельства именно таким образом.
Между тем, пояснил эксперт, один из поводов применить ядерно-ракетный удар все же есть, и создали его США, когда позволили Украине получать оружие практически любого вида в неограниченном количестве по нулевому кредиту.
Полностью интервью с Алексеем Леонковым можно прочитать здесь.