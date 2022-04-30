Россия применит ядерное оружие в самом крайнем случае тогда, когда совпадут все компоненты стратегической угрозы России. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

«Некоторые думают, что за любое телодвижение будет нанесен ракетно-ядерный удар. Его применят в самом крайнем случае, когда совпадают все компоненты стратегической угрозы России. Тогда Россия будет принимать решение о применении такого вида вооружений», — сказал Леонков.

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Между тем, пояснил эксперт, один из поводов применить ядерно-ракетный удар все же есть, и создали его США, когда позволили Украине получать оружие практически любого вида в неограниченном количестве по нулевому кредиту.

Полностью интервью с Алексеем Леонковым можно прочитать здесь.