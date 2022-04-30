Сегодня Евросоюз полностью подчинен США, но в будущем европейцы предпримут попытки избавиться от американского гнета. Каким способом они это сделают, в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Сидоров

Потушить текущий «пожар»: Юшков объяснил взаимоисключающие решения ЕС в энергетике © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

«Обстоятельства, и механизмы могут быть самые разные: от создания собственной армии, развития собственного ВПК и даже ликвидации американских военных баз в Европе до последовательного формирования трансевразийских экономических и общественных институтов как объективного решения затяжного экономического кризиса», — сказал он.

Ученый считает, что субъектность Европа будет возвращать себе пусть не в самой ближайшей перспективе, но это обязательно произойдет.

К слову, ранее замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов говорил, что США заставляют Евросоюз вводить некоторые категории санкций против России в ущерб европейским интересам. При этом сам Вашингтон наращивает импорт российской нефти и продолжает покупать у России минеральные удобрения.

Полностью интервью с Александром Сидоровым можно прочитать здесь.