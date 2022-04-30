Историк заявил, что Европа впервые в своей истории принимает решения — например, антироссийские санкции — без учета собственного ущерба, но «инстинкт самосохранения у европейцев все-таки сработает», и представители ЕС предпримут ряд мер к выходу из-под влияния Вашингтона.
«Обстоятельства, и механизмы могут быть самые разные: от создания собственной армии, развития собственного ВПК и даже ликвидации американских военных баз в Европе до последовательного формирования трансевразийских экономических и общественных институтов как объективного решения затяжного экономического кризиса», — сказал он.
Ученый считает, что субъектность Европа будет возвращать себе пусть не в самой ближайшей перспективе, но это обязательно произойдет.
К слову, ранее замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов говорил, что США заставляют Евросоюз вводить некоторые категории санкций против России в ущерб европейским интересам. При этом сам Вашингтон наращивает импорт российской нефти и продолжает покупать у России минеральные удобрения.
Полностью интервью с Александром Сидоровым можно прочитать здесь.