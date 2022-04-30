За минувшую ночь российская артиллерия поразила еще почти 390 украинских объектов, в том числе 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Такую информацию 30 апреля обнародовал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков

«Артиллерийскими подразделениями в течение ночи нанесено поражение 389 объектам противника. В их числе 35 пунктов управления, 41 опорный пункт, 169 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 33 позиции артиллерии, а также 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов», — сказал он.

Также известно, что за ночь российская авиация поразила высокоточными ракетами 4 склада боеприпасов и горючего Украины в районах населенных пунктов Березовое, Воздвиженка, Покровское и Барвенково, а также район сосредоточения живой силы и военной техники националистов.

В Киеве уничтожены корпуса ракетно-космического предприятия © Скриншот Украина.ру

Кроме того, сбиты были 2 украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» над Горловкой (ДНР) и Снежовкой (Харьковская область). Сообщил Конашенков и об уничтожении живой силы противника.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражены 9 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены более 120 националистов, 4 танка и 6 единиц бронетехники», — сказал он.

О своей работе доложили и в республиках ЛНР и ДНР. Силы Народной милиции ЛНР уничтожили за сутки 23 украинских националиста, 1 танк, 5 бронетранспортеров, 7 единиц автомобильной техники.

Народной милицией ДНР были ликвидированы 39 украинских националистов, 9 огневых точек украинских войск, одна 122-мм самоходная артиллерийская установка, одна БМП, один бронетранспортер, захвачены две 122-мм гаубицы Д-30, одна БМП и два грузовых транспортных средства.

За прошедшие сутки в ДНР в результате обстрелов украинкой армии погибли 2 мирных жителя, 14 человек, в том числе 2-е детей, получили ранения. Всего же под обстрелы попали районы 8-ми населенных пунктов республики.