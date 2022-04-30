Читатели немецкого журнала Spiegel возмутились решению своего канцлера Олафа Шольца пролететь по пути из Японии через Северный полюс, чтобы обойти воздушное пространство РФ. Соответствующая публикация появилась на страницах издания 29 апреля

Ищенко объяснил, когда Польша перестанет быть марионеткой США © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Однако эти уклончивые маневры обходятся налогоплательщикам в огромные суммы денег. Не думаю, что это того стоит», «Ну хорошо, что не над Южным полетел», «Почему он не мог отправиться туда на парусной лодке? Разве климатический кризис не был одной из тем его предвыборной кампании?»,

«Таким образом, из-за него выбросы углекислого газа оказались более высокими, чем обычно. Внезапно климат перестал волновать. Что бы сказали по этому поводу вице-канцлер и министр по защите климата?», «А промежуточная остановка была у Деда Мороза?», «Мистер Шольц мог просто полететь по обычному маршруту; этот человек гарантированно не будет восприниматься Путиным как угроза или ценная мишень», — прокомментировали ситуацию граждане ФРГ.

После начала спецоперации РФ на Украине Евросоюз закрыл свое небо для российских самолетов. В ответ получил зеркальную меру: табу не перелеты в воздушном пространстве Российской Федерации.

Также из-за попыток ЕС отказаться от покупки российского сырья мировые цены на ресурсы взлетели до небывалых отметок. Большинство европейских правительств объясняет энергетический кризис своим гражданам как результат злобной политики Москвы.