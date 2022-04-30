Глава спасшейся с «Азовстали» семьи был замечен в симпатиях к нацистам. Фотографии, где Михаил Савин позирует с соответствующей символикой 29 апреля опубликовал Telegram-канал «Украина.ру»

Это немецкий военный орден, который вручали в Германии, в том числе и в годы существования Третьего рейха.

Кроме того, на одном из снимков можно рассмотреть сделанную на рукаве надпись Jedem das Seine.

Jedem das Seine — дословный немецкий перевод латинской фразы suum cuique, базовое юридическое понятие, означающее «каждому свое» или «каждому то, чего он заслуживает». В Новейшей истории фраза получила известность как надпись, сделанная национал-социалистами над входом в концентрационный лагерь Бухенвальд.

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале написал, что Савин объяснил эти снимки «глупостью 10-летней давности».

Ранее члены семьи Савиных рассказали о встречах с боевиками из «Азова» (запрещен в РФ). В частности, говорилось о том, что националисты проявляли живой интерес к бункеру с мирными гражданами, поскольку там был генератор, электричество и другие условия для длительного проживания.