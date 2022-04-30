Так, на одном из снимков мужчина позирует с вытянутой вперед рукой в нацистском приветствии. Еще на нескольких фотографиях он запечатлен в рабочей спецодежде с бутафорским Железным крестом на груди.
Это немецкий военный орден, который вручали в Германии, в том числе и в годы существования Третьего рейха.
Кроме того, на одном из снимков можно рассмотреть сделанную на рукаве надпись Jedem das Seine.
Jedem das Seine — дословный немецкий перевод латинской фразы suum cuique, базовое юридическое понятие, означающее «каждому свое» или «каждому то, чего он заслуживает». В Новейшей истории фраза получила известность как надпись, сделанная национал-социалистами над входом в концентрационный лагерь Бухенвальд.
Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале написал, что Савин объяснил эти снимки «глупостью 10-летней давности».
Ранее члены семьи Савиных рассказали о встречах с боевиками из «Азова» (запрещен в РФ). В частности, говорилось о том, что националисты проявляли живой интерес к бункеру с мирными гражданами, поскольку там был генератор, электричество и другие условия для длительного проживания.