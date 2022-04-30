Из Мариуполя эвакуировано несколько сотен мирных жителей. Такую информацию 30 апреля опубликовали РИА Новости со ссылкой на штаб ДНР

«Более 580 человек эвакуировали из Мариуполя в Безыменное в ДНР а сутки», — говорится в сообщении.

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В минобороны рапортуют о том, что Вооруженные силы страны наносят точечные удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

Однако украинские боевики выбрали тактику «живого щита» и прикрываются мирными жителями, производя обстрелы из густонаселенных пунктов. Таким образом сложилась ситуация и в Мариуполе. Сейчас город практически освобожден, боевики заняли свой последний форпост на металлургическом комбинате «Азовсталь».

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