«Более 580 человек эвакуировали из Мариуполя в Безыменное в ДНР а сутки», — говорится в сообщении.
Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризацию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин озвучил ее основную задачу как «защита людей, которые на протяжении 8-ми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
В минобороны рапортуют о том, что Вооруженные силы страны наносят точечные удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Однако украинские боевики выбрали тактику «живого щита» и прикрываются мирными жителями, производя обстрелы из густонаселенных пунктов. Таким образом сложилась ситуация и в Мариуполе. Сейчас город практически освобожден, боевики заняли свой последний форпост на металлургическом комбинате «Азовсталь».
Президент РФ приказал не штурмовать завод, а заблокировать его, «чтобы муха не пролетела».