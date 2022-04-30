«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.00 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 3 снаряда калибром 122 мм», — говорится в сообщении.
В то же время стало известно, что российские военные доставили гуманитарную помощь в город Изюм Харьковской области.
«В сопровождении военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации гуманитарная помощь общим объемом более 60 тонн на грузовых автомобилях была доставлена для жителей города Изюма», — рассказали в Минобороны РФ.
Известно, что в городе начались работы по приведению в порядок жизненно важных объектов. Сейчас ведется работа по восстановлению энерго- и водоснабжения.