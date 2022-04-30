В районе 8 утра в субботу - 30 апреля - поступила информация о том, что украинские войска выпустили 3 снаряда калибром 122 миллиметра по Горловке (ДНР). Сообщение об этом сделало представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.00 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 3 снаряда калибром 122 мм», — говорится в сообщении. «Провокации возможны»: Леонков прокомментировал военные маневры Румынии и Польши © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк «В сопровождении военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации гуманитарная помощь общим объемом более 60 тонн на грузовых автомобилях была доставлена для жителей города Изюма», — рассказали в Минобороны РФ. Известно, что в городе начались работы по приведению в порядок жизненно важных объектов. Сейчас ведется работа по восстановлению энерго- и водоснабжения.