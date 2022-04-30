Украинская авиация утром 30 апреля предприняла попытку авиаудара по территории Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях

Богомаз пишет, что в районе 06:50 система ПВО обнаружила украинский самолет, который намеревался вторгнуться в воздушное пространство РФ. США начали учить украинских военных пользоваться РЛС, морпехи обратились к Эрдогану, провокация в Донбассе. Хроника событий на Украине на утро 30 апреля © скриншот видео

«При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию Российской Федерации, в населённый пункт Жеча Стародубского округа попало 2 снаряда. В результате происшествия взрывной волной повредило обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала. Второй снаряд повредил прилегающую территорию. В настоящее время на месте работают оперативные службы. Жертв нет. Ведутся оперативные мероприятия», — сообщил губернатор.

За последние недели украинская армия регулярно пытается обстреливать приграничную территорию России. Авиаудары и минометные обстрелы фиксировались в Курской, Брянской, Белгородской и Воронежской областях.

После атак ВСУ на гражданское население РФ российские военные имеют полное право уничтожать центры управления войсками киевского режима, рассказал ранее в интервью Украина.ру военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов.