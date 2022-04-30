Политический обозреватель, член Общественной палаты города Москва Александр Асафов в беседе с изданием Украина.ру прокомментировал заявление советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Киев в два счета займет Приднестровье

«На уровне риторики — мы прекрасно с вами понимаем, что Арестович уже воюет в Подмосковье, а какой-нибудь [глава Офиса президента Андрей] Ермак захватывает Санкт-Петербург. Это все пропагандистская чушь, нет никаких сил и возможностей это сделать. Как и, соответственно, более-менее оказывать хоть какое-то сопротивление российской военной спецоперации», — считает эксперт.

Эксперт ответил, пойдет ли Украина по сценарию Сирии © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP

Полностью интервью с Александром Асафовым можно прочитать здесь.