«На уровне риторики — мы прекрасно с вами понимаем, что Арестович уже воюет в Подмосковье, а какой-нибудь [глава Офиса президента Андрей] Ермак захватывает Санкт-Петербург. Это все пропагандистская чушь, нет никаких сил и возможностей это сделать. Как и, соответственно, более-менее оказывать хоть какое-то сопротивление российской военной спецоперации», — считает эксперт.
Тем не менее, подчеркнул он, Киев вынужден генерировать подобные высказывания, поскольку находится под давлением Запада. В таком же положении и Молдавия. Озвучивают они риторику американскую, а главная задача США — максимально истощить российские вооруженные силы, отсюда и подобные высказывания.
Полностью интервью с Александром Асафовым можно прочитать здесь.