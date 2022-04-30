Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин говорил, что власти Польши рассматривают ввод на территорию Западной Украины миротворческих сил. По словам Нарышкина, польский контингент хотят разместить в частях Украины с минимальной угрозой непосредственного столкновения с российскими военными.
«Верить нельзя ни одному польскому слову. Польша — такой же лишённый собственной политической воли, международно-правовой субъектности американский механизм борьбы с Россией, как и Украина. Пока победа России не определилась окончательно и бесповоротно, Варшава не менее чем Киев будет склонна безоговорочно выполнять требования Вашингтона», — написал Ищенко.
Напомним, на днях власти Польши анонсировали масштабные военные учения в стране — у границ с Россией и Белоруссией. Согласно заявлению Варшавы, они продлятся с 1 мая и до конца месяца.
Полностью статью можно прочитать здесь.