Россия не сможет договориться с Польшей по поводу Украины, потому что Варшава полностью зависит от США, а Вашингтон не хочет, чтобы у Польши и России возникали хоть какие-то точки соприкосновения, написал политолог Ростислав Ищенко в статье, опубликованной в издании Украина.ру

Городок для слабых. Польша начинает «контейнерную колонизацию» Западной Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Сергей Нарышкин говорил, что власти Польши рассматривают ввод на территорию Западной Украины миротворческих сил. По словам Нарышкина, польский контингент хотят разместить в частях Украины с минимальной угрозой непосредственного столкновения с российскими военными.

«Верить нельзя ни одному польскому слову. Польша — такой же лишённый собственной политической воли, международно-правовой субъектности американский механизм борьбы с Россией, как и Украина. Пока победа России не определилась окончательно и бесповоротно, Варшава не менее чем Киев будет склонна безоговорочно выполнять требования Вашингтона», — написал Ищенко.

Напомним, на днях власти Польши анонсировали масштабные военные учения в стране — у границ с Россией и Белоруссией. Согласно заявлению Варшавы, они продлятся с 1 мая и до конца месяца.

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