Он уточнил, что и стратегия интеграции с Западом провалилась, и стратегия интеграции на постсоветском пространстве в части полноценного создания нового Евразийского союза не удалась.
«Так что сейчас Россия вступила в военные действия не на волне успешной внешнеполитической стратегии, а, скорее, наоборот, в ситуации, когда ее загнали в угол. Это, конечно, не очень хорошо, но и не безнадежно. Может, в результате всех этих трагедий наше общество обретет себя и избавится от многих губительных иллюзий. Это уже станет большим завоеванием», — отметил Неменский.
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