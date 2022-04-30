Основные внешнеполитические стратегии России оказались ошибочными. Об этом сообщил политолог и историк Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

«Уже почти Россия»: Царев рассказал о ситуации в Запорожской области © commons.wikimedia.org, Alexey Tolmachov

«Так что сейчас Россия вступила в военные действия не на волне успешной внешнеполитической стратегии, а, скорее, наоборот, в ситуации, когда ее загнали в угол. Это, конечно, не очень хорошо, но и не безнадежно. Может, в результате всех этих трагедий наше общество обретет себя и избавится от многих губительных иллюзий. Это уже станет большим завоеванием», — отметил Неменский.

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