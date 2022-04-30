НАТО стягивает войска, подготовка теракта в Крыму, «Слуга народа» нашла предателя, удар по Донецку, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 14:00 28 апреля
НАТО стягивает войска, подготовка теракта в Крыму, «Слуга народа» нашла предателя, удар по Донецку, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 14:00 28 апреля
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк
«Грань между таким вмешательством и открытым переходом войсками украинской границы на каком-то этапе может оказаться тонкой и легко преодолимой. Возможно, что через какое-то время мы увидим попытку Польши с коалицией ввести на Западную Украину свои вооруженные силы. Но это вряд ли произойдет раньше, чем российские войска вновь окажутся западнее Киева», — предположил политолог.

В этом же интервью Неменский рассказал о попытках вмешательства Польши и Румынии в украинский кризис.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.