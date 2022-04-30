Страны НАТО очень активно вмешиваются в ситуацию на Украине, обильно помогают оружием, финансами и советниками. Об этом заявил политолог и историк Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

НАТО стягивает войска, подготовка теракта в Крыму, «Слуга народа» нашла предателя, удар по Донецку, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 14:00 28 апреля © ЦОС ФСБ РФ / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

В этом же интервью Неменский рассказал о попытках вмешательства Польши и Румынии в украинский кризис.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.