«Грань между таким вмешательством и открытым переходом войсками украинской границы на каком-то этапе может оказаться тонкой и легко преодолимой. Возможно, что через какое-то время мы увидим попытку Польши с коалицией ввести на Западную Украину свои вооруженные силы. Но это вряд ли произойдет раньше, чем российские войска вновь окажутся западнее Киева», — предположил политолог.
В этом же интервью Неменский рассказал о попытках вмешательства Польши и Румынии в украинский кризис.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.