«В Сирии в терминологии слышали тогда — «афганский сценарий», и как раз — «афганское болото» для Советского Союза, потом — «сирийское болото», и как раз сейчас это на Украине. Это входит в понятие информационной войны и формирования сознания. Здесь, когда мы говорим «украинский конфликт», многие ошибаются, когда думают, что это российско-украинский конфликт. Украина здесь — это только театр геополитических боевых действий», — сказал эксперт.
Он подчеркнул, что конфликт намного больше, чем Украина, а Киев — лишь инструмент Запада. Причем не с 2014 года, а намного раньше — еще с «оранжевой революции». К Майдану националистические политические силы страны превратили в военную мощь.
«И моментально США, Евросоюз приняли на себя подготовку к тому, что мы видим сейчас на Украине. Это не просто совпало, этот процесс идет долго. На самом деле сегодня эта операция не против украинской армии, а [борьба] с НАТО, здесь, на территории Украины», — заключил Канах.
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