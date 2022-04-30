Пойдет ли ситуация на Украине по Сирийскому сценарию? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил кандидат политических наук Омар Канах

«В Сирии в терминологии слышали тогда — «афганский сценарий», и как раз — «афганское болото» для Советского Союза, потом — «сирийское болото», и как раз сейчас это на Украине. Это входит в понятие информационной войны и формирования сознания. Здесь, когда мы говорим «украинский конфликт», многие ошибаются, когда думают, что это российско-украинский конфликт. Украина здесь — это только театр геополитических боевых действий», — сказал эксперт.

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«И моментально США, Евросоюз приняли на себя подготовку к тому, что мы видим сейчас на Украине. Это не просто совпало, этот процесс идет долго. На самом деле сегодня эта операция не против украинской армии, а [борьба] с НАТО, здесь, на территории Украины», — заключил Канах.

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