Политолог и историк Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру объяснил, чем обернется закон США, позволяющий конфисковывать активы иностранцев

Олег Неменский: Свидомые украинцы сделали все, чтобы русские считали их своими врагами © РИА Новости, Нина Зотина

Накануне Палата представителей США приняла закон, позволяющий конфисковывать активы иностранцев, если средства получены за счет поддержки руководства РФ или незаконных действий. Арестованные активы, согласно проекту, могут быть направлены на восстановление Украины и гуманитарную помощь гражданам страны.

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