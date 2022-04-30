«Это не увеличит общую сумму финансовой помощи Запада Украине, но Западу будет проще найти ресурсы для выделения такой помощи. Если бы Запад не мог найти эти деньги в конфискованных у России активах, он бы нашел их в другом месте. Для Украины это не имеет большого значения, потому что разговоров о передаче ей всех 300 млрд долларов российских активов не идет. Вопрос только в том, из каких источников Западу брать деньги для помощи Украине», — сказал Неменский.
Накануне Палата представителей США приняла закон, позволяющий конфисковывать активы иностранцев, если средства получены за счет поддержки руководства РФ или незаконных действий. Арестованные активы, согласно проекту, могут быть направлены на восстановление Украины и гуманитарную помощь гражданам страны.
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