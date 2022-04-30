По его словам, большинство людей на Ближнем Востоке поддерживает Россию и ее спецоперацию на Украине, потому что люди все понимают, им надоели двойные стандарты США, и западная «демократия». А вот со средствами массовой информации ситуация несколько иная.
«Информационное поле на 80% контролируются западными СМИ, сопротивление мы видим в социальных сетях, многие говорят, что [в СМИ], в основном, фейковая информация. Сыграло очень отрицательно то, что в начале военной операции в СМИ были использованы фотографии и ролики, и они были с Ближнего Востока. Как раз ровно год тому назад, когда Израиль бомбил Сектор Газа, там было много разрушенных домов, и это было использовано [в роликах], как будто это в Киеве или других местах. Было использование роликов, фотографий, как год тому назад был взрыв в Бейрутском порту, использованы были фотографии детей, девочки, которые сопротивлялись израильским солдатам — это тоже о чем-то говорит», — сказал Канах.
Однако, подчеркнул он, пока у многих государств Ближнего Востока нет возможности открыто выражать свою позицию, поэтому пока общественное мнение не выходит за рамки социальных сетей.
Полностью интервью можно прочитать здесь.