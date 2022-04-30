Сейчас Запад реализует ту же самую информационную политику, которую преподносил всему миру относительно Сирии. Причем делают это те же люди, теми же словами. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил кандидат политических наук Омар Канах

Новая группа добровольцев отправилась на Украину из России - Кадыров © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«Информационное поле на 80% контролируются западными СМИ, сопротивление мы видим в социальных сетях, многие говорят, что [в СМИ], в основном, фейковая информация. Сыграло очень отрицательно то, что в начале военной операции в СМИ были использованы фотографии и ролики, и они были с Ближнего Востока. Как раз ровно год тому назад, когда Израиль бомбил Сектор Газа, там было много разрушенных домов, и это было использовано [в роликах], как будто это в Киеве или других местах. Было использование роликов, фотографий, как год тому назад был взрыв в Бейрутском порту, использованы были фотографии детей, девочки, которые сопротивлялись израильским солдатам — это тоже о чем-то говорит», — сказал Канах.

Однако, подчеркнул он, пока у многих государств Ближнего Востока нет возможности открыто выражать свою позицию, поэтому пока общественное мнение не выходит за рамки социальных сетей.

Полностью интервью можно прочитать здесь.