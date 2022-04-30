Мир переходит на многополярность и Ближний Восток это устраивает, поскольку в этом случае странам удастся сохранить свои национальные интересы. Об этом в интервью изданию Украина.ру ответил кандидат политических наук Омар Канах

Юшков рассказал, как цены на топливо влияют на внутреннюю политику в США © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Также, напомнил Канах, внутри региона активизировались конфликты, ведущие к перестройке системы. Это, например, арабо-израильский конфликт, война в Йемене с Саудовской Аравией, положение Ирана на Ближнем Востоке, роль Турции в этом регионе.

«Весь этот регион сегодня в ходе переоценки геополитических процессов. Все видят опасность, никто не знает, что будет дальше, что это за мир, который уже формируется. Все согласны, что мир переходит на многополярность, и это устраивает, потому что благодаря многополярной системе можно сохранить национальные интересы. Они настолько страдали от однополярного мира и под диктовку американцев, которые, благодаря этой политике, подбили много политических режимов», — сказал Канах.

Полностью интервью можно прочитать здесь.