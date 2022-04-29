Гуманитарный груз, который был роздан в Виннице под координацией бывшего премьера Владимира Гройсмана, был меньше, чем анонсировалось. Об этом 29 апреля сообщают украинские «Вести»

«Набор гуманитарной помощи, розданной в Виннице гуманитарным штабом под координацией бывшего премьера Владимира Гройсмана, включал довольно скромный перечень товаров: кило кукурузной крупы, около 1 кг сахара-песка, полкило муки, около 300 г. сухого молока, банка свиной тушенки, 1 л подсолнечного масла и "бонус" в виде средства для очистки полов», — говорится в сообщении. «Гуманитарная помощь из Колумбии»: странное видео Зеленского рассмешило латиноамериканцев © AP, Ukrainian Presidential Press Office

Отмечается, что наборы раздавали в пакетах с логотипом гуманитарного штаба с эмблемой областного и городского совета, а также флагом Швейцарии.

Вместе с тем, еще 14 апреля мэр Винницы Сергей Моргунов отчитался о получении 100 тонн продовольственного груза швейцарской гуманитарной миссии специально для обеспечения переселенцев, приехавших в город. В данный момент их количество оценивается уже в 27 тысяч человек.

По словам Моргунова, винницкие чиновники подписали со швейцарской стороной договор о передаче гумпомощи еще и в форме 1,5 млн швейцарских франков для закупки провианта у местных производителей в рамках миссии. Видимо, именно эту помощь, отмечается издание, и передали временно перемещенным лицам. Что произошло с 100-тонным грузом, не уточняется.