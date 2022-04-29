Госпогранслужба Украины запретила гражданам в Сумской и Черниговской областях приближаться к границе ближе, чем на 1 км днем и на 20 км ночью. Об этом 29 апреля спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал в эфире национального телемарафона

«Каждая охрана государственной границы вводит дополнительные режимные ограничения. Это уже сделано по Сумской области и сейчас документируется по Черниговской области, когда гражданам запрещено пребывать возле границы на территории местности около 1 км, кроме населенных пунктов», — заявил он. «Спецоперация - не тотальная война»: эксперт объяснил, почему в Минобороны РФ предупреждают об ударах по Киеву © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Также Демченко отметил, что на территории местности приграничных контролируемых районов до 20 км будет запрещено перемещение в ночное время. Также запретят находиться в лесополосе или с целью отдыха, осуществлять какие-либо работы, кроме ряда предприятий по предварительному согласованию с пограничниками.

В конце февраля Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.

По состоянию на 29 апреля под российский контроль отошла вся Херсонская область, почти вся Луганская область, город Изюм в Харьковской области, Бердянск и Мелитополь в Запорожской области и Мариуполь в Донецкой области. Кроме указанных городов побольше отошли и более мелкие населенные пункты.