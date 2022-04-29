Киевские власти просят горожан не передвигаться по городу на личном автотранспорте, чтобы экономить дефицитное в стране топливо. Об этом 29 апреля сообщил первый замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире национального телемарафона

По его словам, в столице другие приоритеты использования топлива в условиях военного состояния. У Зеленского анонсировали операцию на «Азовстали», танки из Польши, мост в Мелитополе, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 14:00 29 апреля © commons.wikimedia.org, Sgt. Andres Chandler

«У нас сегодня другие приоритеты обеспечения горючим, чем просто обеспечение приехавших горожан, и им нужно куда-то перемещаться. Сегодня нет проблем с использованием общественного транспорта. С другой стороны, не вижу большой необходимости на сегодняшний день перемещаться по городу. Мы всех призываем: если вы даже вернулись, пожалуйста, по возможности оставайтесь дома», — заявил Поворозник.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призывал жителей столицы по возможности оставаться вне города. При этом глава Киевской военной администрации Николай Жирнов попросил студентов, женщин с детьми и пожилых людей не возвращаться в столицу из-за угрозы новых ракетных ударов.

В интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал, как цены на топливо влияют на внутреннюю политику в США.