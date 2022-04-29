По его словам, в столице другие приоритеты использования топлива в условиях военного состояния.
«У нас сегодня другие приоритеты обеспечения горючим, чем просто обеспечение приехавших горожан, и им нужно куда-то перемещаться. Сегодня нет проблем с использованием общественного транспорта. С другой стороны, не вижу большой необходимости на сегодняшний день перемещаться по городу. Мы всех призываем: если вы даже вернулись, пожалуйста, по возможности оставайтесь дома», — заявил Поворозник.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко призывал жителей столицы по возможности оставаться вне города. При этом глава Киевской военной администрации Николай Жирнов попросил студентов, женщин с детьми и пожилых людей не возвращаться в столицу из-за угрозы новых ракетных ударов.
В интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал, как цены на топливо влияют на внутреннюю политику в США.