Украинские военнослужащие получат ноутбуки Terra с дополнительной защитой от пыли, влаги и ударов. Об этом 29 апреля сообщается на сайте Госспецсвязи Украины.

Отмечается, что военным передадут 79 ноутбуков. Украинских волонтеров из общественных организаций финансово поддержали немецкие компании. Подобные ноутбуки уже используются в ВСУ, Госспецсвязи и других составляющих сектора безопасности и обороны. Эксперт оценил угрозу удара ВСУ по Крымскому мосту © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

«К примеру, военнослужащие Госспецсвязи используют защищенные ноутбуки на полевых узлах правительственной связи. Ноутбуки обладают защитой от пыли, влаги и ударов. Поэтому их использование во время войны непосредственно в местах ведения боевых действий необходимо для нашей победы», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что некоторые ноутбуки имеют дополнительную защиту от отрицательного электромагнитного излучения, что позволяет работать с информацией с ограниченным доступом.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью Украина.ру выразил мнение, что к середине мая ВСУ уйдут из Донбасса, если Россия военным путем остановит все поставки оружия в Украину.