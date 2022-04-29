Президент Индонезии Джоко Видодо отказал Владимиру Зеленскому в просьбе предоставить Украине оружие и заявил о готовности отправить в страну гуманитарную помощь. Об этом 29 апреля сообщает местное издание Jakarta Post

«Президент отказал украинскому лидеру в просьбе оказать стране военную поддержку, но добавил, что вместо этого Индонезия отправит [на Украину] гуманитарную помощь», — пишет издание. Старьё: китайский эксперт высмеял немецкое оружие для Украины © president.gov.ua

В частности, Видодо сообщил Зеленскому, что «в соответствии с конституционным мандатом и принципами внешней политики Индонезии запрещено оказывать какую-либо военную поддержку».

Ранее министр финансов Индонезии Мульяни Индравати говорил, что лидеры всех стран G20 приглашены на предстоящий в конце года саммит группы, включая президента России Владимира Путина.