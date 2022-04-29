Политолог и историк Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру объяснил, что ответственность за боевые действия на Украине лежит не на России

«Уже почти Россия»: Царев рассказал о ситуации в Запорожской области © commons.wikimedia.org, Alexey Tolmachov

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Харьков и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой Народных Республик.

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