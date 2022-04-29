«Если говорить о настроении пророссийского населения в зоне боевых действий, то, конечно, проведение активных боевых действий никого не радует, и обвинения в сторону России тоже будут звучать все громче. Вопрос в том, насколько Россия оперативно и грамотно может объяснять, что основная ответственность за эту операцию лежит не на ней, а на других силах, а Россия только пытается спасти русское общество от полного уничтожения. Ну и в том, насколько успешна будет сама военная кампания», — сказал Неменский.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Харьков и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой Народных Республик.
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