По его словам, на данный момент 2200 пациентов получают терапию для лечения коронавирусной болезни.
«Эта тенденция характерна не только для Украины, но и для европейского региона, где количество случаев значительно уменьшилось по сравнению с началом февраля-концом января», — сказал он.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы снижения заболеваемости COVID-19 в России замедлились, но пандемия еще не закончилась.
С начала пандемии в мире коронавирусом заболели почти 475 миллионов человек, более 6 млн переболевших умерли.