Число больных коронавирусом на Украине с февраля значительно уменьшилось. Об этом 29 апреля в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава минздрава страны Виктор Ляшко

По его словам, на данный момент 2200 пациентов получают терапию для лечения коронавирусной болезни.

«Эта тенденция характерна не только для Украины, но и для европейского региона, где количество случаев значительно уменьшилось по сравнению с началом февраля-концом января», — сказал он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы снижения заболеваемости COVID-19 в России замедлились, но пандемия еще не закончилась.

С начала пандемии в мире коронавирусом заболели почти 475 миллионов человек, более 6 млн переболевших умерли.