Политолог и историк Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру рассказал о возможном вмешательстве Польши и Румынии в украинский кризис

Ищенко: Польша решила подождать с прямым вмешательством на Украине © president.gov.ua

Он засомневался в том, что Румыния заинтересована в воде войск на Украину.

«Скорее, у нее может произойти активизация политики по Молдавии в связи с ситуацией в Приднестровье. В то же время Румыния давно является близким военным союзником Польши в рамках "Бухарестской девятки" и политики усиления восточного фланга НАТО. Если Польше удастся собрать альянс центральноевропейских стран для военной операции на территории Украины, то Румыния может к нему присоединиться», — предположил политолог.

Он добавил, что пока у Польши с этими планами большие проблемы. Ее готова поддержать только Прибалтика, что не очень значимо с точки зрения военной составляющей.

«Формирование такой коалиции — очень непростая задача. Очевидно, именно из-за этого сейчас идут переговоры Варшавы с Вашингтоном по ее будущему составу, так как именно в Вашингтоне будут решать, какие страны региона заставить в ней поучаствовать», — рассказал Неменский.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.