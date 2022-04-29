«Я исключаю такой вариант, потому что Россия не заинтересована в этом ни в коем случае. С другой стороны, НАТО и Европа тоже частично не заинтересованы. Сейчас идет переоценка среди политических и экономических европейских элит по поводу отношения к будущему Европы», — сказал он.
Эксперт уточнил, что на повестке дня безопасность Европы и ее геоэкономическое будущее. И то, и другое, уверен Канах, связано с Россией. А вот у американцев другие задачи — ослабить Россию и ЕС, поэтому Вашингтон заинтересован в продлении конфликта. Правда кое в чем, считает специалист, США уже просчитались.
«Получилось так, что они, великие экономисты, не могли даже представить, что рубль вернется [к курсу] лучше, чем 24 февраля, такого даже тогда не было. Когда мы говорим «восемь тысяч санкций» — представьте себе, если эти санкции направить на самую мощную экономику Франции или Германии? А они (русские — ред.) выдержали», — заключил он.
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