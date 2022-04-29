«Национализм — это не шутка. Они могут доиграться, и процессы, которые происходят сейчас — это повышает акцент национализма и правых сил даже в Европе. Американцев это не волнует, судьба безопасности Европы. Смотрите, сколько поставок оружия, и это оружие можно носить, можно даже не прятать, можно дома носить в руках, в машине», — сказал он.
По словам эксперта, в довесок к оружию Европа получила еще и несколько тысяч наемников, свободно передвигающихся по Украине. Специалист уверен, что Украина будет еще долго страдать от присутствия США в своей стране. Пожмут плоды работы Вашингтона и европейцы.
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