Кандидат политических наук Омар Канах в беседе с изданием Украина.ру дал оценку происходящему сейчас на Украине. В том числе назвал цену, которую Европа может заплатить за деятельность США на Украине

«Национализм — это не шутка. Они могут доиграться, и процессы, которые происходят сейчас — это повышает акцент национализма и правых сил даже в Европе. Американцев это не волнует, судьба безопасности Европы. Смотрите, сколько поставок оружия, и это оружие можно носить, можно даже не прятать, можно дома носить в руках, в машине», — сказал он.

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