Семья американца, который работал на частную военную компанию, сообщила о его гибели на Украине. Об этом 29 апреля сообщил телеканал CNN

«Члены семьи Канселя подтвердили CNN, что гражданин США Вилли Джозеф Кансел погиб, сражаясь на стороне украинских сил в Украине. 22-летний мужчина работал с частной военной подрядной компанией. Был убит в понедельник», — говорится в сообщении. Военный эксперт объяснил, что было бы, если бы западные наемники Украины попали на передовую © REUTERS, Marko Djurica

По словам матери погибшего, тело ее сына пока не найдено. Кансель работал офицером в исправительном учреждении в Теннесси. Вступил в ряды ЧВК на вторую работу незадолго до того, как в конце февраля началась операция. Он был морским пехотинцем.

Отмечается, что Кансел вылетел в Польшу 12 марта и пересек границу Украины где-то между 12 и 13 марта. По ее словам, группа мужчин, с которыми воевал Кансел, была из разных стран.

В конце февраля Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.

Как сообщила накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на Украину с начала российской спецоперации прибыли порядка семи тысяч наемников из более чем 60 стран. Среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.