«Инструментарий в боевых действиях, когда главный акцент — перевести военный процесс в городской, и «Азов» этим занимается, городские бои… Второй инструментарий информационный — по поводу провокаций относительно использования химического оружия, игра на социальной трагедии и правах человека», — сказал эксперт.
Он заявил, что «мы увидим большее», поскольку у американцев нет никакого желания вести переговоры относительно нового мироустройства. США к глобальным изменениям не готовы, однако мир сейчас в процессе глобальной геополитической трансформации, как бы кому ни хотелось.
Полностью интервью можно прочитать здесь.