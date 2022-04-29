В сирийских и украинских событиях - общий инструментарий. В частности, речь идет о сразу о двух схожих вещах. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил кандидат политических наук Омар Канах

Украина.ру на Rutube Когда польские войска войдут на Украину и почему обстреливают Херсон - Стариков