«У нас есть представители исламских фундаменталистских организаций, радикальный ислам, которые ведут борьбу против России, и они якобы поддерживают американцев или "права Украины". Этот процесс начался с 2015 года. Это те, которые поддержали террористические организации в Сирии и Ираке, и они до сих пор ведут свою политику, которая как раз и совпадает с версией и планами США по отношению к военной операции», — сказал эксперт.
К слову, в информационном пространстве не раз происходили разговоры о том, что радикальный ислам — результат работы американских спецслужб, который позже вышел из-под контроля.
Полностью интервью можно прочитать здесь.