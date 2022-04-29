Ближний Восток не однороден, 80% граждан поддерживают Россию и проводимую ею спецоперацию, однако есть и те, кто защищает интересы США. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал кандидат политических наук Омар Канах

«У нас есть представители исламских фундаменталистских организаций, радикальный ислам, которые ведут борьбу против России, и они якобы поддерживают американцев или "права Украины". Этот процесс начался с 2015 года. Это те, которые поддержали террористические организации в Сирии и Ираке, и они до сих пор ведут свою политику, которая как раз и совпадает с версией и планами США по отношению к военной операции», — сказал эксперт.

Ведущие российские вузы могут открыть филиалы в освобожденных городах Украины © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Полностью интервью можно прочитать здесь.