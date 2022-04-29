Вооруженные силы Украины утром обстреляли из миномётов пункт пропуска в селе Крупец Курской области. Об этом 29 апреля сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram

«Утро в приграничном Рыльском районе было неспокойным. Около 08:00 из миномётов был обстрелян пункт пропуска в селе Крупец. Ответным огнём наших пограничников и военных огневые точки подавлены», — написал Старовойт. Гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

По его словам, жертв и разрушений нет.

В интервью Украина.ру политтехнолог и экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов заявил, что для того, чтобы украинская сторона прекратила обстрелы российских регионов, Вооруженные силы России должны как можно быстрее взять Харьков и разгромить группировку ВСУ в Донбассе.

В конце февраля Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.