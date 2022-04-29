«Если мы берем социальный слой, социальные сети, мы видим, что здесь свыше 80% поддерживают [Россию], потому что настолько им надоели двойные стандарты США, и западная "демократия"», — сказал эксперт.
Также он напомнил об «особом» отношении со стороны Запада к беженцам с Ближнего Востока, теперь такие же двойные стандарты применяются и к тем, кто бежал с Украины. Права человека, подчеркнул он, работают только тогда, когда Запад заинтересован в этом.
«Второй момент — весь Ближний Восток вспомнил 2003 год, оккупацию Ирака, и тогда Украина была участником этого процесса. В социальных сетях были фотографии танков с украинскими флагами в Багдаде. Это тоже сыграло роль, получилось, что Украина — не такое мирное государство. Есть такой опыт, принимали участие в нехороших делах против арабского мира в Ираке», — сказал Канах.
Он подчеркнул, что общественное сознание в арабском мире меняется на более объективное, однако констатировал, что 70% восточных СМИ до сих пор копируют американские и западные точки зрения.
Полностью интервью можно прочитать здесь.