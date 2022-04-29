Как к специальной военной операции России на Украине относятся простые люди на Ближнем Востоке, в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат политических наук Омар Канах

«Если мы берем социальный слой, социальные сети, мы видим, что здесь свыше 80% поддерживают [Россию], потому что настолько им надоели двойные стандарты США, и западная "демократия"», — сказал эксперт.

Новая группа добровольцев отправилась на Украину из России - Кадыров © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«Второй момент — весь Ближний Восток вспомнил 2003 год, оккупацию Ирака, и тогда Украина была участником этого процесса. В социальных сетях были фотографии танков с украинскими флагами в Багдаде. Это тоже сыграло роль, получилось, что Украина — не такое мирное государство. Есть такой опыт, принимали участие в нехороших делах против арабского мира в Ираке», — сказал Канах.

Он подчеркнул, что общественное сознание в арабском мире меняется на более объективное, однако констатировал, что 70% восточных СМИ до сих пор копируют американские и западные точки зрения.

Полностью интервью можно прочитать здесь.