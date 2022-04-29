Глава Чечни Рамзан Кадыров 28 апреля в своем Telegram рассказал об отправке на Украину очередной группы добровольцев

Кадыров пообещал миллион долларов за данные о боевиках из Чечни на Украине © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк написал Кадыров.

Он рассказал, что добровольцы проходят обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе по тактической стрельбе и ведению боя в лесном массиве.

«Молодые люди на должном уровне получили все самые необходимые знания и боевые навыки от лучших инструкторов Чеченской Республики. Такой оперативный подход позволяет добровольцам в кратчайшие сроки приступить к выполнению боевых задач», — добавил Кадыров.

В конце февраля Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.