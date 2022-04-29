Эпоха низких цен в Европе окончена, при этом политическое признание этого факта грозит волнениями в европейском обществе. Об этом сообщили на днях в статье The Times

Эксперт рассказал, как долго продержатся высокие цены в магазинах © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк отмечает издание.

Европейское общество все больше возмущается из-за повышения стоимости жизни, в то время как власти пытаются ослабить ущерб.

«Они заявляют, что Европа должна признать: два средства первой необходимости, такие как продовольствие и топливо, были слишком дешевыми на протяжении жизни целого поколения, а поэтому государственные руководители должны сказать правду избирателям и подготовиться к негативной политической реакции», — говорится в материале.

Так, Дидерик Самсом, являющийся руководителем аппарата у исполнительного вице-председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса, который отвечает за энергетическую политику, предупредил, что прежде низкая стоимость жизни достигалась в ущерб окружающей среде и за счет импорта энергоносителей из России.

Как пишет The Times, Самсом признал: «никто не отваживается вслух сказать избирателям, что поддерживать прежний уровень жизни невозможно, и что более высокие цены — это навсегда».

При этом чиновник заявил, что волнения в европейском обществе «скорее всего неизбежны», так как у политиков не осталось возможностей для смягчения удара от увеличения стоимости жизни.

«Это невозможно сделать мгновенно, поскольку в обществе возникнет мощное брожение и недовольство. Но с учетом сложившейся ситуации времени у нас мало», — приводит газета слова Самсома.

Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.