Крымский политический эксперт Руслан Бальбек предложил провести колонну пленных пособников нацистского киевского режима на параде в честь дня Победы в Севастополе, передает 29 апреля РИА Новости

Истребители впервые пролетят в виде символа Z на параде Победы в Москве © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Эксперт добавил, что у тех, кто защищает киевский режим, нет национальности, назвав их бандитами и террористами.

Основной целью подобной акции он назвал возможность всему миру посмотреть, «что эти сдавшиеся в плен вояки живы и здоровы, чего нельзя сказать о наших военнопленных».

«Жители Крыма вживую посмотрят на тех, кто ещё недавно хвастался водрузить украинский флаг на полуострове, на тех, кто стрелял по мирным городам Донбасса, на тех, кто охранял дамбу, перекрывающую воду в Крым. А заодно и эти пособники нацистского режима посмотрят на людей, которых они ненавидели с 2014 года, а теперь, оказавшись в плену, они на своей шкуре прочувствовали, что такое гуманизм», — сказал Бальбек.

В конце февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.